"Почалося відвантаження": Кулеба заявив про постачання Україні Грецією бойових машин піхоти

Греція також може надати Україні засоби ППО.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 19 жовтня заявив, що Греція розпочала постачання бойових машин піхоти (БМП-1) Україні.

Таку заяву голова МЗС зробив на пресконференції за підсумками переговорів зі своїм грецьким колегою Нікосом Дендіасом.

Кулеба висловив вдячність за озброєння, яке надає Греція для потреб України. І наголосив, що відвантаження броньованих машин піхоти БМП-1 вже почалося і техніка вже скоро прибуде на передову.

"Не буду приховувати, особливо цінуємо озброєння, яке Греція передає Україні, щоб ми могли захищати нашу землю. Дуже важливо, що вже почалося довгоочікуване відвантаження з Греції броньованих машин піхоти БМП-1 для України. Вже скоро вони прибудуть до нашого війська і миттєво посилять боєздатність та обороноздатність нашої країни", - сказав Кулеба.

За його словами, Греція також розглядає український запит на постачання засобів ППО.

Як повідомлялося, у вересні Міністерство оборони Греції заявило, що нададуть ЗСУ бойові машини піхоти БМП-1. Натомість грецька армія отримає новітні БМП Marder від Німеччини.

Нагадаємо, 12 жовтня міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен оголосила про передавання Україні додаткових зенітних ракет вартістю 15 мільйонів євро.

А у Міноборони Німеччини пообіцяли передати Україні у найближчі тижні САУ Panzerhaubitze 2000 та РСЗВ MARSII.

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