"Почати контрнаступ у бік Мелітополя": Жданов про варіанти звільнення південного сходу України

Військовий експерт проаналізував пропозиції українського народу щодо того, як можна звільнити південний схід України від окупантів.
Українці пропонують різні варіанти визволення південного сходу України. Наприклад, військам України тримати на правому березі Дніпра війська Росії, а іншій частині військ розпочати контрнаступ у бік Мелітополя. І таким чином відрізати правобережне угруповання РФ, повністю його оточити.
Військовий експерт Олег Жданов на своєму Youtube-каналі прокоментував таку пропозицію, і сказав, чи зміг би Генштаб ЗСУ застосувати таку тактику.
"Народ дивиться на карту, і всі люди за те, що потрібно звільняти територію і готові пропонувати будь-які варіанти. Як варіант, так, це можна розглянути, просто ми з вами не посвячені в усі тонкощі і не знаємо повної картини положення на напрямках, як це знають у Генеральному штабі. Але думаю, що вони теж такий варіант можуть розглядати. А чи буде він втілюватись у життя, для цього у нас є генерали та Генеральний штаб, який думає, планує та організовує цю війну", - резюмував Жданов.
Нагадаємо, Повітряні сили 11 разів вдарили по позиціях окупантів на півдні України.
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