"Почати контрнаступ у бік Мелітополя": Жданов про варіанти звільнення південного сходу України

Українці пропонують різні варіанти визволення південного сходу України. Наприклад, військам України тримати на правому березі Дніпра війська Росії, а іншій частині військ розпочати контрнаступ у бік Мелітополя. І таким чином відрізати правобережне угруповання РФ, повністю його оточити.

Військовий експерт Олег Жданов на своєму Youtube-каналі прокоментував таку пропозицію, і сказав, чи зміг би Генштаб ЗСУ застосувати таку тактику.

"Народ дивиться на карту, і всі люди за те, що потрібно звільняти територію і готові пропонувати будь-які варіанти. Як варіант, так, це можна розглянути, просто ми з вами не посвячені в усі тонкощі і не знаємо повної картини положення на напрямках, як це знають у Генеральному штабі. Але думаю, що вони теж такий варіант можуть розглядати. А чи буде він втілюватись у життя, для цього у нас є генерали та Генеральний штаб, який думає, планує та організовує цю війну", - резюмував Жданов.

Нагадаємо, Повітряні сили 11 разів вдарили по позиціях окупантів на півдні України.

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