Початок боїв за Костянтинівку?: журналіст про натиск РФ південніше Часового Яру

Російські окупанти тиснуть на Часів Яр і на села, розташовані південніше від нього.

Про це розповів у Telegram український військовий журналіст Богдан Мирошников.

За його інформацією, Кліщіївський плацдарм зараз становить 3х2 км і "доживає останні дні". З Андріївки наших воїнів також витискають. Журналіст стверджує, що на цьому напрямку майже всі ключові висоти вже за ворогом.

Часів Яр і околиці на карті / Фото: Deepstatemap

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"Я не думаю, що в таких умовах вдаться ще довго протриматися. Одночасно, точаться бої на вогневтривкому заводі в Часовому Яру. Якщо ми втратимо і перше, і друге, то доведеться відходити на 2-3 км від каналу західніше Кліщіївки, а також повністю з Часового Яру. І ось тоді вже можна буде казати за початок боїв за Костянтинівку", – сказав Богдан Мирошников.

Раніше він радив готуватися до оборони Ступочок та фронтальних підступів до Костянтинівки.

"Реалії такі, що можна місяцями будувати фортифікації, а потім за кілька днів це буде знесено КАБами", – попередив журналіст.

Раніше ми писали, що ситуація в Часовому Ярі складна, але там досі залишаються люди.

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