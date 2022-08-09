"Початок деокупації Криму?": реакція українських політиків на вибухи в Новофедорівці

На вибухи в окупованому Криму, що гримлять 9 серпня, відреагувала низка українських політиків та посадовців. Зокрема, вони зауважили, що це є нагадуванням для окупантів, чиїм насправді є захоплений півострів.

Зауважимо, що вибухи лунали в Новофедорівці на головному військовому аеродромі російських окупантів.

ТСН.ua зібрав реакцію політиків України на вибухи в Криму.

Так, віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук звернула увагу, що 9 серпня саме відзначається Міжнародний день корінних народів.

"Сьогодні – Міжнародний день корінних народів. В Україні такими вважаються кримські татари, караїми та кримчаки. А сьогоднішні вибухи в Новофедорівці є черговим нагадуванням про те, чий Крим. Бо то є Україна!" – написала міністерка в Мережі.

Водночас голова Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що "український південь особливо прекрасний у серпні".

А заступник очільника ОП Олексій Арестович попередив росіян, що їхня звичка курити біля "бавовни" врешті-решт їх погубить.

"Російська звичка курити біля бавовни врешті-решт їх погубить. Що характерно – за алфавітом йдуть: Б-Білгород, В-Воронеж, К-Курськ, К-Крим. К-Кремлю підготуватися?" – йдеться в заяві Арестовича.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім виступив за те, аби заборонити росіянам курити на військових об'єктах.

"Точно знаю, що вибухи в телевізорі ніколи не передають реальної атмосфери та відчуття. Подвійно неприємно, коли ти з дітьми на морі. Думаю, треба заборонити росіянам курити на військових об'єктах", – написав Кім.

Він також додав фото мапи повітряних тривог в Україні, на якій позначено, що в Криму нібито оголошена тривога.

"Увага! Крим. Повітряна тривога", – написав голова Миколаївщини.

А речник Одеської ОВА Сергій Братчук висміяв брехню російського Міноборони про вибухи в Криму

"У міноборони рф повідомили, що на аеродромі в Новофедорівці "здетонували авіаційні боєприпаси", що спричинило вибухи. Техніку на місці не пошкоджено. Травмованих немає. Міністерство ганьби ніколи не бреше", – іронізує Братчук.

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Він також пригадав, як після удару про російському крейсеру "Москва", що врешті затонув, Міноборони РФ стверджувало, начебто на судні здетонував боєприпас. Хоча насправді крейсер був атакований українськими захисниками.

"Що б там не було, головне – результат. Чомусь згадалось", – додав речник Одеської ОВА.

Водночас очільник Львівської ОВА Максим Козицький припустив, що події в Новофедорівці можуть бути пов’язаними з початком деокупації Криму.

"На військовому аеродромі у тимчасово окупованому Криму "чомусь відбулася детонація боєприпасів", стверджують у міноборони країни-терориста. Нарахували уже понад десять вибухів. Ймовірно, влучили у склади. Початок деокупації Криму?" – йдеться в заяві Козицького.

Нагадаємо, 9 серпня у кримській Новофедорівці лунають потужні вибухи на військовому аеродромі РФ. Туристи та місцеві жителі поспіхом залишають пляжі в районі бвибухів.

У Міноборони РФ традиційно заявили, що на аеродромі в Новофедорівці начебто "здетонували авіаційні боєприпаси", що спричинило вибухи.

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