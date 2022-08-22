Початок деокупації Криму: Жданов розповів про повітряні тривоги на півострові

Що саме збиває російська ППО в Криму, поки нікому не відомо.

Повітряні тривоги, які розповсюдилися і на територію окупованого Криму, пов'язані із загадковими вибухами там, свідчать про початок деокупації півострова.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Я навіть порівняв, що Крим починає повертатися в Україну тим, що приєднався до повітряних тривог. По всій Україні оголошують - це ж Україна, значить і в Криму оголошують повітряну тривогу. Це вже там, я дивлюся, стає регулярним - скрізь, по всій території Криму працює ППО", - зазначив експерт.

Він також наголосив і щодо здійснення наземних вибухів.

"Це говорить про те, що ППО збиває не все", - додав Жданов.

Нагадаємо, Залужний назвав кількість загиблих у війні з РФ українських воїнів.

Читайте також: