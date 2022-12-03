Початок деокупації: на лівому березі Херсонщини замайорів перший український прапор (відео)

У суботу, 3 грудня, Сили оборони підняли перший український прапор на лівому березі Херсонської області. Назву неселеного пункту не повідомляють.

Відповідне відео опублікували бійці спецпідрозділу "Карлсон", які виконують бойові дії на Херсонському напрямку.

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"Цей прапор підняди бійці спецпідрозділу "Карлсон" – це стане плацдармом для деокупації лівого берега Херсонщини! Операція завершилась успіхом, і все завдяки точним координаційним та наступальним навичкам хлопців. Все буде Україна!", - підписали військові відео.

Як видно на відео, прапор встановлений на стрілі річкового портового крана. Його видно за сотні метрів.

Ситуація на півдні

Колаборанти почали втікати із лівого берега Херсонщини. Відомо, що зрадники залишили Олешки, Нову Каховку. Із окупованих міст вивезли усіх представників окупаційної "адміністрації" та "поліцейських". Втікали не самі, а з родинами.

Таккож раніше Генштаб повідомив, що російські окупанти відводять окремі підрозділи із Запорізької області та готують до евакуації персонал "адміністрацій" населених пунктів регіону.

Тим часом військовий експерт Олексій Мельник вважає, що російські військові не тікатимуть з лівого берега Дніпра настільки швидко, як це було на правобережжі. За його словами, угруповання російських військ на лівому березі залишатиметься на своїх позиціях доти, доки матиме можливість їх утримувати.

Зеленський за 3 грудня: війна, церква, енергетика

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