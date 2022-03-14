"Початок дня був чорним": Зеленський попередив, що після Львівщини Росія може атакувати країни НАТО

"Початок дня був чорним": Зеленський попередив, що після Львівщини Росія може атакувати країни НАТО

Президент запевнив, що на полігоні Львівщини, куди росіяни завдали удару, не відбувалося нічого, що могло б загрожувати території РФ.

Початок 18-го дня війни з Росією був для України справді чорним — російські ракети та авіабомби знову били по нашій державі, від Сходу до Заходу.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

За його словами, аж 30 ракет впали на одну тільки Львівську область. Глава держави нагадав, що внаслідок обстрілу Міжнародного центру миротворчості та безпеки загинули 35 людей, ще 134 людини отримали поранення.

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"Там не відбувалося нічого, що могло б загрожувати території Російської Федерації. І всього лише за 20 кілометрів звідти – кордони НАТО", — зазначив Зеленський.

Президент пригадав, що минулого року попереджав лідерів НАТО: якщо не буде жорстких превентивних санкцій проти Росії, вона піде війною.

"Ми мали рацію. Я говорив протягом довгого часу: "Північний потік" — це зброя, яка вдарить по всій Європі. Тепер це очевидно", — каже Зеленський.

Тепер він закликає міжнародну спільноту закрити небо над Україною.

"Якщо ви не закриєте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію, на територію НАТО, на домівки громадян країн НАТО", — звернувся президент до країн Заходу.