“Початок наступу на Харків”: ворог маніпулює інформацією про бойові дії на прикордонні — керівник ЦПД

Росіяни будуть застосовувати інформаційно-психологічні спецоперації про те, що російська армія стрімко просувається до Харкова.

Під час бойових дій, які розпочало у прикордонні Харківської області російське угруповання “Север”, ворог застосовує інформаційні маніпуляції.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко.

За його словами, росіяни ведуть інформаційну кампанію, якою оголошують “початок наступу на Харків”, щоб посіяти паніку серед місцевих мирних мешканців.

“Угруповання "Север" має сили для дій в прикордонні півночі, фактично це Сумщина і це Харківщина. Він [ворог] може фактично просуватися в прикордонні і діяти на певних обмежених ділянках. Стосовно повноцінного наступу на Харків – у ворога цих сил недостатньо”, - пояснив Коваленко.

Керівник ЦПД попередив, що росіяни будуть застосовувати інформаційно-психологічні спецоперації про те, що російська армія стрімко просувається до Харкова.

Він зазначив, що “деякі люди, які будуть підспівувати тезам” ворога, стверджуючи, що це ледь не початок окупації Харкова, допомагатимуть йому розганяти паніку для того, щоб харків'яни виїжджали з міста.

“Ця [інформаційно-психологічна] кампанія буде масованою, будуть ототожнювати дії ворога на Харківщині безпосередньо з Харковом. Тут дуже важливо розмежовувати, бо це різні речі – прикордоння, певна смуга на Куп'янщині і безпосередньо околиці Харкова, які просто недосяжні станом на зараз для російського угруповання військ", - наголосив Андрій Коваленко.

Нагадаємо, вранці 10 травня на Вовчанському напрямку в Харківській області російська окупаційна армія намагалася прорвати лінію оборони ЗСУ під прикриттям бронетехніки. Ворожі атаки відбито.

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