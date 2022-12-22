"Початок нового етапу війни": що означає візит Зеленського до США

Президент США Джо Байден запросив Володимира Зеленського до Вашингтона на зустріч, бо вважає, що війна в Україні вступила в нову стадію.

Перший міжнародний візит президента України Володимира Зеленського від початку повномасштабного вторгнення РФ ознаменував початок нового етапу війни.

Про це пише CNN.

Байден запросив Зеленського до Вашингтона, бо вважає, що війна РФ проти України входить у "нову фазу". Росія продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі, тому Зеленський зробив публічний заклик до подальшої міжнародної підтримки.

"Але нова фаза не тільки на полі бою. Лідери всього світу стикаються з гіркими наслідками російського вторгнення. Вищі ціни на енергоносії та продукти харчування, частково викликані жорсткими санкціями проти Москви, завдали неприємностей політикам у Європі та США", – йдеться у матеріалі.

"Для мене, як для президента, справедливий мир не означає жодних компромісів", — сказав Зеленський Байдену, вказавши, що не бачить шляху до миру, який передбачає відмову України від території чи суверенітету.

Нагадаємо, 21 грудня відбувся візит президента Володимира Зеленського до США. Він зустрівся з президентом США Джо Байденом, виступив у Конгресі та провів низку двосторонніх зустрічей. Це був другий візит Зеленського до Білого дому та перша поїздка за кордон після початку повномасштабного вторгнення.

"За триста днів цієї війни ми розпочали дійсно новий етап у наших взаєминах – України і США – ми вийшли на рівень реального союзництва, яке на сто відсотків наповнено реальним змістом", - сказав Зеленський.

Президент США Джо Байден розпорядився виділити Україні $1 мільярд військової допомоги. Сполучені Штати вже підтвердили постачання Україні в рамках військової допомоги зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна досить довго намагалася отримати американську систему ППО Patriot. За словами дипломата, ЗРК Patriot допоможуть урятувати життя українців та інфраструктуру. Щобільше, це стратегічна поразка Російської Федерації, яка втратить важелі залякування та терору.

Збройним силам України знадобиться кілька місяців на підготовку до використання зенітних ракетних комплексів Patriot, наданих Сполученими Штатами Америки.

Американські системи Patriot можуть змінити перебіг війни в Україні. Спікер ВПС України Юрій Ігнат стверджує, що завдяки великому радіусу дії ЗРК Patriot можуть допомогти відсунути бомбардувальники ТУ-22М3 та тактичну авіацію РФ якомога далі від українських кордонів.

Зеленський уже в США!

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