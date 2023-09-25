“Початок падіння путінського режиму”: Маломуж розповів, чому окупанти будуть змушені тікати з Бахмута

ЗСУ мають перспективи перейти від тактичних дій у районі Бахмута, Роботино, Токмака до стратегічних наступальних операцій та створення умов для ударів з флангів.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив генерал, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Напівоточення Бахмута

“Напівоточення Бахмута це одна з передумов, також перерізання трьох логістичних ланцюжків, один з яких ми вже перекриваємо вогнем мінометів, артилерією, можемо бити навіть з танків. Тому на даний момент 3 км для будь-якої артилерійської техніки чи навіть САУ не відстань, якщо вони б’ють на 5, 20 і 30 км. Тому всі підходи будуть під вогнем, це перша складова”, — розповів генерал.

Район Кліщіївки і Андріївки

“Район Кліщіївки і Андріївки — це друга складова. ЗСУ отримають можливість не тільки повного оточення міста, а й займуть панівні висоти. А з цих висот, маючи новітню артилерію і ракетні засоби, ЗСУ можуть бити по всьому Бахмуту — 15-18 км, а вони б’ють на 40 км”, — каже він.

“Більш щільне оточення, перерізання всіх логістичних шляхів практично створюють умови для повного оточення і знищення угруповання”, — зазначив Маломуж.

Початок падіння режиму Путіна: окупанти змушені будуть тікати

“Російські окупанти змушені будуть тікати, вони вже давно звідти пішли б, якби не прямі вказівки Путіна. Путін пишався, що місто захопили, він кричав, що в нас не вдався контрнаступ. Звільняючи Бахмут, ми покажемо, що Путін повністю програв, це вже початок падіння путінського режиму”, — сказав генерал.

Стратегічні наступальні операції ЗСУ

“А вже південь — це дійсно серйозний напрямок, де ми можемо перерізати логістичний шлях біля Токмака — це 75% постачання, яке йде запорізькому угрупованню і херсонському, тільки 25% йде через Крим”, — зауважив Маломуж.

“Наразі ЗСУ також перекривають інші напрямки, рухаючись далі до моря і створюючи передумови ударів з флангів по всьому сектору запорізького угруповання і планують операцію ще з іншого боку — з Херсонського напрямку”, — додав він.

“Якщо окупанти будуть в напівоточенні без сил і засобів, а Токмакський напрямок забезпечить ізоляцію, це буде передумовою до їхнього знищення або потужного відступу. Діватися немає куди. Ці два пункти є початком наших стратегічних наступальних операцій і кінцем режиму Путіна”, — резюмував генерал.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку окупаційна армія РФ перемістила логістичне навантаження і інтенсивніше використовує траси Попасна - Бахмут і Соледар - Бахмут.

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