Закінчення війни: про що говорять в Україні та США

Нещодавно у США українська делегація обговорювала з представниками команди Дональда Трампа готовність України до миру з Росією.

Згодом, новообраний президент зробив кілька заяв щодо закінчення війни в Україні та початок мирних перемовин, зокрема ці теми фігурували й на тристоронній зустрічі у Єлисейському палаці у Франції.

Президент Володимир Зеленський та українські політики обговорювали можливе припинення вогню у 2025 році, а саме після інавгурації Трампа.

Яку позиції щодо війни в Україні займають у США та українські політики – читайте в матеріалі від ТСН.ua

Вирішення "української кризи" – пріоритет Трампа

Новообраний американський лідер Дональд Трамп сказав у інтерв’ю французькому журналу Paris Match що після вступу на посаду він першочергово візьметься розв'язувати питання щодо припинення вогню та завершення війни в Україні, пише Barron’s

"Я думаю, що ми повинні розв'язувати проблему України з Росією. Обидві ці країни втрачають цифри, в які ніхто не може повірити. Сотні тисяч солдатів гинуть", – сказав політик у відповідь на запитання.

Під час зустрічі із Володимиром Зеленським та Еммануелем Макроном у Парижі, він вчергове заявляв негайне припинення вогню та початок переговорів, проте не уточнив, як саме бачить вирішення війни.

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За словами близьких до переговорів осіб, команда Трампа досі не сформулювала чіткої позиції щодо врегулювання конфлікту та гарантій для України.

Після зустрічі Трамп заявив про те, що Зеленський "хоче укласти мир".

"Він хоче припинення вогню. Він хоче укласти мир. Ми не говорили про деталі. Він вважає, що настав час, і Путін повинен думати, що настав час, тому що він програв – коли ви втрачаєте 700 000 людей, настав час. Це не закінчиться, допоки не буде миру", – висловився Трамп.

Раніше, головний республіканець США у своїй соцмережі писав, що для завершення війни в Україні потрібно негайно припинити вогонь і почати вести переговори.

"Так само Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду та припинити божевілля. Вони безглуздо втратили 400 000 солдатів і набагато більше мирних жителів. Треба негайно припинити вогонь і почати переговори. Надто багато життів марно втрачено, надто багато сімей знищено, і якщо це триватиме, це може обернутися чимось набагато більшим і набагато гіршим. Я добре знаю Володимира. Це його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає", – написав Трамп.

Як вважає Трамп, Путін повинен думати про мирні переговори, адже час для цього настав тому, "що він програв".

Перспектива тимчасового перемир’я

Український журналіст Віталій Портников в інтерв'ю "Радіо Свобода" зазначив, що наразі немає підстав вважати, що війна в Україні може завершитися у січні 2025 року.

Він розповів, що завершення війни залежать не від того, які уявлення про завершення війни у президента України чи у президента США. А від того, наскільки ці уявлення цікаві Путіну.

За прогнозом журналіста, Путін насамперед вимагатиме замороження на лінії припинення вогню або навіть виведення українських військ з Донецької, Запорізької та Херсонської областей. На думку Портникова, ймовірно нова адміністрація США буде з цим погоджуватися.

Однак, на думку журналіста цілком ймовірно, що у січні ухвалять угоду про тимчасове припинення вогню. Проте Портников наголошує: про закінчення війни наразі не йдеться.

"Може бути угода про припинення вогню – просто про припинення вогню по лінії зіткнення військ. А далі можуть бути якісь перемовини. Які не обов'язково приведуть до закінчення війни, а можуть навіть призвести до її відновлення. Але якщо Путін вирішить, що у нього достатньо ресурсів для ведення війни, бойові дії продовжаться не лише після 20 січня, але й усю каденцію Трампа", – підсумував Віталій Портников.

Справедливий мир

Дональд Трамп хоче закінчити війну справедливим миром. Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю проєкту "Карп'як на Суспільному".

Зокрема, виходячи із результатів спілкування Трампа та Зеленського у Парижі, глава ОП наголосив, що Трамп хоче закінчити війну справедливим миром.

Як вважає очільник ОП, США не підтримають диктатуру Путіна. Політик зауважив, що наразі важливо, аби плани та кроки, які буде робити нова адміністрація президента США, були спільними.

За словами Єрмака, підготовчі консультації з командою нового президента США відбуваються ще до інавгурації. Як вважає політик, ц дає можливість сторонам після 20 січня одразу працювати з конкретними темами. Зокрема, головна тема – припинення війни в Україні саме на умовах справедливого миру, підсумував політик.

"Це я вважаю, що на умовах України. Тому що все, чого потребує Україна, – це відновлення дії міжнародного права, це відновлення нашої територіальної цілісності. І про це ми маємо на увазі, коли говоримо про справедливий мир", – наголосив Єрмак.

Умови для проведення переговорів з РФ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна готова вести переговори з Росією, але для цього повинні бути дотримані певні умови. А це: юридична база та примус Росії як агресора на базі міжнародного права.

Також Подоляк зазначив, що “світ живе в ілюзіях”, коли намагається посадити президента держави-агресорки Володимира Путіна за стіл переговорів.

На думку радника голови ОП, західні партнери України не виявляють бажання брати на себе солідарну відповідальність за те, що міжнародне право намагаються зруйнувати. Зокрема, за рахунок України не має бути жодних компромісів.

Україні потрібні дієві гарантії

Президент Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Марко Рютте координують свої позиції, щоб швидше завершити війну та гарантувати стабільність миру. Про це глава держави заявив у своєму зверненні.

За словами Зеленського, для безпеки країни Україні потрібні дієві гарантії.

“Тобто реальне союзництво та реалістичний безпековий фундамент усередині країни. Зброя, яка дає змогу захиститись і стримати ворога. І єдність, яка допомагає вистояти навіть у найскладніші моменти. Працюємо над кожним з елементів безпеки”, – запевнив український президент.

Чому Путіну вигідно укласти мир з Україною

Як вважають західні експерти, укладення угоди про припинення вогню між Україною та Росією може стати для Володимира Путіна важким, але розумним кроком. Це може забезпечити Росії “незалежність” і відновити її відносини із західними країнами, про це пише New York Post.

У виданні зазначають, що Путіну слід взяти до уваги нещодавні події, які відбулися у Сирії, а саме втрату одного з основних союзників. Зокрема, новообраний президент Дональд Трамп зауважив, що поразка в Сирії є ще однією причиною для Путіна відступити в Україні.

За даними New York Post, Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче покласти край війні в Україні, але не планує залишити Київ напризволяще. Це створює для Путіна можливість зменшити свою залежність від Пекіна, відновити діалог із Заходом і покращити свої позиції на міжнародній арені.

Зеленський про закінчення війни та переговори

За словами президента України, війна може закінчитися у 2025 році. Це стане реальністю, чинити якщо чинити тиск на РФ завдяки посиленню України та через дипломатичні інструменти.

Зокрема, Зеленський вважає, що новообраний американський президент США Дональд Трамп здатен чинити відповідний тиск на РФ. Також припинення вогню має бути підкріплене відповідними безпековими гарантіями.

В інтерв'ю "Суспільному" Володимир Зеленський заявив, що Україна найбільше прагне миру, але він має бути справедливим.

"Ніхто не хоче так миру так, як ми. Зміна політики Сполучених Штатів говорить про те, що, на мою думку, війна буде завершена", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що головне завдання України – зберегти міцну позицію та досягти справедливого миру.

Щодо мирних переговорів з Росією, президент України вважає, що вони можливі лише за умови сильної позиції України та міжнародної підтримки. В нинішніх умовах, коли держава не посилена важливими елементами, перемовини будуть програшними від самого початку.

"Це не про справедливе закінчення війни точно. Не про справедливий мир для України і всього світу", – підкреслив він.

Президент наголосив, що в слабкій ситуації "немає що робити на цих перемовинах". Він також підкреслив важливість позиції новообраного президента США Дональда Трампа та загального настрою Америки щодо України.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, які сценарії завершення війни обговорюють.

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