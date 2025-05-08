- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 3780
- Час на прочитання
- 1 хв
Початок путінського “перемир’я” та запуск КНДР балістичної ракети: головні новини ночі 8 травня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 8 травня 2025 року:
За перші 7 хвилин "перемирʼя" РФ вже кілька разів вдарила по прифронтовим районам — військовий оглядач Читати далі –>
Поки жодного "Шахеда" у небі — моніторингові канали про “перемир’я” Путіна Читати далі –>
Пакистан звинуватив Індію у загрозі для тисяч авіапасажирів — ЗМІ Читати далі –>
Північна Корея запустила неідентифіковану балістичну ракету в бік Східного моря Читати далі –>
Партизани позбавили зв'язку військові об'єкти у Московській області Читати далі –>