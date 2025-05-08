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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
3780
Час на прочитання
1 хв

Початок путінського “перемир’я” та запуск КНДР балістичної ракети: головні новини ночі 8 травня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Російські військові

Російські військові / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 8 травня 2025 року:

  • За перші 7 хвилин "перемирʼя" РФ вже кілька разів вдарила по прифронтовим районам — військовий оглядач Читати далі –>

  • Поки жодного "Шахеда" у небі — моніторингові канали про “перемир’я” Путіна Читати далі –>

  • Пакистан звинуватив Індію у загрозі для тисяч авіапасажирів — ЗМІ Читати далі –>

  • Північна Корея запустила неідентифіковану балістичну ракету в бік Східного моря Читати далі –>

  • Партизани позбавили зв'язку військові об'єкти у Московській області Читати далі –>

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