"Почався третій етап": історик спрогнозував, чи зможе закінчиться війна в Україні у 2023 році

На думку історика, війна може завершитися лише через капітуляцію РФ.

Російсько-американський історик Юрій Фельштинський вважає, що союзники продовжать підтримувати Україну аж до перемоги. Зокрема, через успіхи ЗСУ на війні.

Про це він розповів в інтерв'ю УНІАН.

Фельштинський зазначив, що з 24 лютого у всіх було одне завдання - зупинити цю війну, як завгодно. І якщо Східна Європа Україну підтримала з першого дня, то Західній було все одно, на яких умовах закінчиться війна - навіть якщо Україна капітулює, аби їх ніхто не чіпав.

"Спочатку всі вважали, мовляв, ну захоплять зараз Україну за тиждень, ну, нічого не поробиш, не війну ж починати через це. Але минув тиждень, минув другий, місяць. З'ясувалося, що, по-перше, Україна не капітулює; по-друге, що російська армія воює не так добре, як всі припускали", - розповів він.

На думку історика, спершу світ намагався завершити війну шляхом переговорів. Через перемовини припинити війну не вийшло, тому що Путіну потрібна вся Україна і менше він не хоче. А насправді він хоче ще й Молдову і багато-багато чого.

"Почався третій етап, коли всі прийшли до розуміння, що війна може бути зупинена тільки одним способом: через капітуляцію Російської Федерації. Тепер потрібно думати про те, як ця війна повинна проходити, щоб це зрештою сталося", - заявив він.

Нагадаємо, що Росія почала модернізувати ракети, якими бомбить Україну. Під час виробництва ракет ворог додає до них нові деталі та удосконалює їх спеціальними пастками, щоб обходити ППО України.

Водночас Росія не зможе повторити в Україні "сирійський сценарій". Країна-агресорка не могла здійснювати такі авіанальоти рік тому і на сьогодні у неї теж немає такої можливості.

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