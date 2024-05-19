Почерк не змінюється: як окупанти мародерять у Вовчанську – відео

Окупаційні війська Росії ще на початку повномасштабного вторгнення до України "прославились" тим, що крали майно українців. Росіяни, окрім побутової техніки, виносили унітази та навіть жіночу білизну українок, щоб "порадувати" своїх дружин.

Своїм звичкам окупанти не зраджують і досі. Так, у Вовчанську на Харківщині, де наразі йдуть активні бойові дії, камери спостереження зафіксували, як солдати Путіна групою мародерять один із будинків, у захопленій ними частині міста.

До злочину вони підготувались і підігнали автомобіль до двору – щоб вкрасти якомога більше.

Нагадаємо, у Вовчанську окупанти розстрілюють місцевих мешканців, які відмовляються виконувати їхні накази.

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