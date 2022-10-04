Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортАвтори
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Починає фонити: Жданов розповів, як зрозуміти, що росіяни готуються завдати ядерного удару

Дата публікації
Перегляди
7629
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Починає фонити: Жданов розповів, як зрозуміти, що росіяни готуються завдати ядерного удару

Фото: ТСН.ua

Російські ракети, зокрема ті, які можуть містити ядерний боєзаряд, ймовірно заправлятимуть на аеродромах. 

Окупанти можуть заправляти ракети з ядерним боєзарядом безпосередньо на аеродромах.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.

“Ракети можуть заправлятися паливом на аеродромах. Ракета Х-22 – швидкісна, з дальністю 600 кілометрів. Їх по Україні пускають російські літаки. А ось головна частина розміщується у спеціальному контейнері, в якому вона транспортується. Знаходиться вона у місцях зберігання, які верифіковані. У РФ відомо про близько 12 таких місць. Усі вони контролюються західними розвідками і, до речі, розташовані за Уралом”, - розповідь Олег Жданов.

Він також додав, що як тільки контейнер з зарядом вивозять з місця зберігання, яке є бетонним, він відразу починає фонити та потрапляє на датчики супутників.

Нагадаємо, що росіяни замінували два енергоблоки Запорізької АЕС.

Читайте також:

Лендліз від росіян, підлянки та багато сюрпризів

Лендліз від росіян, підлянки та багато сюрпризів

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
7629
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація