Починає фонити: Жданов розповів, як зрозуміти, що росіяни готуються завдати ядерного удару

Російські ракети, зокрема ті, які можуть містити ядерний боєзаряд, ймовірно заправлятимуть на аеродромах.

Окупанти можуть заправляти ракети з ядерним боєзарядом безпосередньо на аеродромах.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.

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“Ракети можуть заправлятися паливом на аеродромах. Ракета Х-22 – швидкісна, з дальністю 600 кілометрів. Їх по Україні пускають російські літаки. А ось головна частина розміщується у спеціальному контейнері, в якому вона транспортується. Знаходиться вона у місцях зберігання, які верифіковані. У РФ відомо про близько 12 таких місць. Усі вони контролюються західними розвідками і, до речі, розташовані за Уралом”, - розповідь Олег Жданов.

Він також додав, що як тільки контейнер з зарядом вивозять з місця зберігання, яке є бетонним, він відразу починає фонити та потрапляє на датчики супутників.

Нагадаємо, що росіяни замінували два енергоблоки Запорізької АЕС.

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