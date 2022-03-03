"Починається хаотична стрільба": окупанти активізували спроби захопити Запорізьку АЕС

Також ж окупанти намагаються розбити інженерні загородження, щоб мати доступ до дороги, яка веде до станції.

Війська РФ 3 березня активізували спроби захопити Запорізьку атомну електростанцію.

Про це у Telegram повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Незважаючи на те, що підступи та дорогу до Енергодару перекрили представники територіальної оборони, місцеві мешканці, до міста наблизилась 2 танків та 2 бронетранспортери які роблять спроби прорвати оборону. Починається хаотична стрільба зі стрілецької зброї. А також ж окупанти намагаються розбити інженерні загородження, аби мати доступ до дороги, яка веде до станції", - написав він.