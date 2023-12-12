"Починається оборона Часового Яру": експерт про запеклі бої на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої. Там окупанти намагаються взяти панівну висоту для захоплення Кліщіївки й хочуть ближче підібратися до Часового Яру.

Про це заявив співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий, передає "Апостроф".

"Кліщіївка на Бахмутському напрямку стає важким і гарячим фронтом, так само як і в цілому Бахмутські околиці. У Кліщіївці вони лізуть на висоту 215,7. Вони побачили там давно можливість просуватися, відповідно, вони сконцентрували велику силу саме на цьому напрямку", – розповів Погорілий.

Він пояснив, що висота 215,7 – це панівна висота для утримання Кліщіївки. Якщо ЗСУ її втратять, то перебування у Кліщіївці буде під загрозою.

За інформацією Погорілого, зараз окупанти частково підібралися, частково десь заходять на висоту.

"Вони тиснуть також і з інших напрямків, але це більше відволікаючі удари, тому що основана їхня мета - це висота 215,7. Так само Хромове. Ситуація там не змінилася. Вони взяли половину населеного пункту. Але ситуація складна тим, що вони підбираються з іншою сторони до дороги на Часів Яр. Ситуація погіршується, і сподіваюся, що будуть прийматися міри, тому що по суті можна сказати, що починається вже оборона Часового Яру, і з кожним днем вони підбираються все ближче і ближче", – підсумував експерт.

Бахмут і околиці на карті / Фото: Deepstatemap

Раніше аналітик Defense Express Сергій Згурець розповів, що РФ має певні тактичні успіхи біля Бахмута.

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