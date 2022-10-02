"Починається підготовка": РФ потроху стягує мобілізованих на Сумський напрямок

Мобілізовані росіяни слабші за регулярну російські армію. Наразі РФ починає стягувати "мобіків" до Сумського напрямку, але не безпосередньо у прикордонну зону.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Мобілізовані – це не та регулярна армія, з якою ми вели боротьбу протягом цих семи місяців. Протягом цього періоду часу ми дали достойну відсіч регулярним силам ворога", – сказав Наєв.

За його словами, мобілізовані – недостатньо навчені, не мають відповідного досвіду, тому росіяни відразу не можуть відновити свій потенціал.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ розповів, що зараз новомобілізовані росіяни тільки починають підготовку. Зокрема, їх помітили на Сумському напрямку, на відстані 120 км від державного кордону.

"Безпосередньо у нашій зоні відповідальності відмічається тільки прибуття мобілізованих для підготовки. Це близько 1,5 тис. людей на Сумському напрямку, на відстані 120 км від державного кордону. Наразі у них тільки починається підготовка. Поповнення військових частин і підрозділів, які діють вздовж державного кордону у смузі відповідальності мого угруповання, наразі не відмічається. Згодом ми будемо це бачити", – сказав Наєв.

Раніше генерал Наєв розповів про кількість ракет в окупаційній армії. За його словами, у Росії суттєво зменшилась кількість ракет "Калібр" та "Точка", а тому вони обстрілюють Україну з С-300.

Читайте також: