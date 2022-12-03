"Починайте готуватися до Ялти": Подоляк порадив окупантам забути про Бахмут

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк порадив російським загарбникам припинити бої за Бахмут, натомість почати "готуватися до Ялти".

Про це радник керівника ОП написав у Мережі 3 грудня.

Він зазначив, що під Бахмутом, що не несе жодного стратегічного сенсу для ходу війни, російська влада "закопує" тисячі мобілізованих, ув’язнених, найманців та військових.

"Все, аби довести собі: ми ще щось можемо! Ні, не можете. Забудьте про Бахмут. Починайте готуватися до Ялти – Ялтинського трибуналу", – порекомендував загарбникам Подоляк.

Нагадаємо, саме за Бахмут на сьогодні точаться найдорсткіші бої на сході України. Як пояснив радник ОП Олексій Арестович, на цій ділянці російські війська намагаються виконати політичну мету – захопити Донецьку область. Проте Арестович переконаний, що ворог не захопить ні Бахмут, ні Авдіївку, а тим більше – всю Донеччину.

За оцінками британської розвідки, теоретичне захоплення Бахмута матиме обмежену оперативну цінність, хоча потенційно дозволить РФ загрожувати більшим міським районам Краматорська та Слов'янська.

Додамо, що раніше Подоляк висловлював переконання, що вже через пів року побуває у звільненій Ялті.

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