"Починайте обертатися, бл**і": в Мережі з'явився перелік українських поліцейських, які перейшли працювати на бік окупантів

"Починайте обертатися, бл**і": в Мережі з'явився перелік українських поліцейських, які перейшли працювати на бік окупантів

Українських поліцейських з Донецької області та Маріуполя, які перейшли на бік окупантів, вдалося впізнати.

З окупантами проти українців будуть працювати 90 зрадників.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Серед зрадників, які перейшли на бік військових злочинців РФ, багато експравоохоронців з Маріупольського районного управління поліції - зокрема і жінки. Одна з них пояснила свій вчинок тім, що “хоче працювати”.

У Мережі вже з’явився повний перелік зрадників.

“Інформаційні воїни Маріуполя опознали всіх осіб, що перейшли працювати на бік поліції окупантів. Тепер жодна мр***та не сховається. Закрбовані. 90 нелюдей, які нещодавно були поліцейськими України. Яких було звільнено в минулому. Різні, але всі в одному місці. Починайте обертатися, бл**і. Відплата вже поруч”, - наголосив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли Донецьк та звинуватили у цьому Україну.

Читайте також: