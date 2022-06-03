"Починайте обертатися, бл**і": в Мережі з'явився перелік українських поліцейських, які перейшли працювати на бік окупантів

Українських поліцейських з Донецької області та Маріуполя, які перейшли на бік окупантів, вдалося впізнати.
З окупантами проти українців будуть працювати 90 зрадників.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Серед зрадників, які перейшли на бік військових злочинців РФ, багато експравоохоронців з Маріупольського районного управління поліції - зокрема і жінки. Одна з них пояснила свій вчинок тім, що “хоче працювати”.
У Мережі вже з’явився повний перелік зрадників.
“Інформаційні воїни Маріуполя опознали всіх осіб, що перейшли працювати на бік поліції окупантів. Тепер жодна мр***та не сховається. Закрбовані. 90 нелюдей, які нещодавно були поліцейськими України. Яких було звільнено в минулому. Різні, але всі в одному місці. Починайте обертатися, бл**і. Відплата вже поруч”, - наголосив Петро Андрющенко.
Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли Донецьк та звинуватили у цьому Україну.
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