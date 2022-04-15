Почнеться "дуже скоро": українські військові готуються до наступу у Херсонській області

Почнеться "дуже скоро": українські військові готуються до наступу у Херсонській області

У самому Херсоні продовжується агітація окупантами населення до організації квазіреспубліки, однак херсонці не піддаються.

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил охорони та оборони півдня України, капітан 1 рангу Наталя Гуменюк заявила, що просування українських військ у Херсонській області почнеться "дуже скоро".

Про це вона сказала 15 квітня на брифінгу щодо ситуації у регіоні.

"Ситуація на Херсонщині складна... Але ми всі переконані абсолютно, що просування наших військ дуже скоро почнеться, але наразі ми вичищаємо ті позиції, які вже вдалося вивільнити", - зазначила Гуменюк та додала, що сьогодні вночі було знищено одні з розвідгруп російських окупантів.

Вона зауважила, що ворог продовжує обстріли. "Вони намагалися вивідати наші позиції. Всі сили охорони та оборони, необхідні на даному етапі, задіяні, і їхні дії досить ефективні, хоча ворог не здається. Він дійсно вкриває і артилерійським, і мінометним вогнем, і тисне психологічно", - розповіла начальниця пресцентру.

Гуменюк також подякувала мешканцям Херсону за їхню позицію та протистояння російським окупантам здійснити план щодо створення квазіреспубліки на території області. "Тримайтеся, ми скоро будемо", - наголосила вона.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 51-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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