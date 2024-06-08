"Почнеться інший етап": командир роти ТрО, ветеран війни в Абхазії про ситуацію на фронті і майбутнє РФ

Попри важку ситуацію на фронті, Україна має шанс на перемогу і зможе, можливо тимчасово, але знищити ворожу імперію (Росію).

Таку думку висловив ексголова київської організації партії "УНА-УНСО", учасник війни проти РФ в Абхазії на стороні Грузії 1995 року, військовий Ігор Мазур на псевдо "Тополя" в інтерв'ю виданню Оbozrevatel.

"Так, я думаю, що це буде і воно станеться: якщо не в другій половині цього року, то в першій половині наступного.

Літо буде важким, ми розуміємо, що земля підсохне, буде можливість для дій як однієї сторони, так і другої. Але вже десь, я думаю, на осінь буде зрозуміло, в кого тактична і стратегічна ініціатива і хто буде наступати", – каже військовий.

Він зауважив, що наразі на фронті триває етап, коли Силам оборони треба тримати ворожий удар. Проте Мазур певен, що скоро почнеться етап, коли вже ЗСУ почнуть бити ворога, а окупанти почнуть відступати.

На думку добровольця, українська армія показала себе як одна з найкращих армій світу. А наша війна – це справді народна війна.

"Бо моск..лі зробили велику помилку, коли одразу озвучили, що вони планують нас знищувати. Вони не озвучили, що це питання політичного характеру, це було питання виживання: або вони прийдуть і знищать нас, і в наших дітей не буде майбутнього, або нам треба знищувати ворога. І ми пам'ятаємо, як прості люди, які навіть не входили ні до яких тероборон, десь знаходили зброю і робили напади на російські військові колони, різали ліс, перекривали дороги. Тобто росіяни, прийшовши на нашу землю, відчули насправді, що земля у них під ногами загорілась.

У нас є зараз прекрасний шанс у цій війні перемогти, щоби рухнула російська імперія, яка стільки крові принесла, знищила мільйони наших найкращих синів і дочок. Я думаю, за нашого життя це все станеться і буквально у найближчі рік-два ми побачимо, як Росія перестане бути імперією, а стане просто Московією", – вважає Ігор Мазур.

Якою буде доля Росії

На думку військового, Росію роззброять і заберуть ядерну зброю.

"Буде такий період, як у 90-х, коли Росію підгодовували "ніжками Буша", бо вони самі вже майже нічого не могли. Оцей період в історії Росії наближається. Знову вони не включили розум. Вони могли би діяти дипломатично, завдяки французам, німцям, італійцям гратись у певну гру і відійти на, скажімо, кордон, який був 23 лютого 2022 року. Але ні, вони хочуть війну на знищення", – підсумував він.

Раніше ТСН.ua зібрав думки відомих публічних інтелектуалів, істориків, журналістів і військових про те, яким буде майбутнє нашої держави.

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