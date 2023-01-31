"Почнеться щось серйозне і наша армія впаде, наче картковий будиночок": окупант про боєздатність військ РФ

Українська розвідка перехопила розмову російських окупантів, які обговорили низький рівень боєздатності армії РФ та те, як вищі офіцери намагаються ухилитися від війни проти України.

Відповідну розмову загарбників оприлюднило ГУР Міноборони України.

"Я так і знав, що буде… От почнеться щось серйозне і ось ця, бл*дь, картонно-демонстративна наша армія впаде, наче картковий будиночок. От зараз війна і ніхто не знає, що робити", - сказав окупант.

Також загарбники обговорили способи ухилення від участі у війні проти України, якими користуються вищі офіцери. За їхніми словами, вищий офіцерський склад погоджується на нижчі посади у Сирії, аби тільки не їхати воювати до України.

"Сирія зараз - цвинтар генералів, там бл*дь, полковники на лейтенантських посадах", - сказав окупант.

Нагадаємо, в Офісі президента описали песимістичне майбутнє ЄС, якщо деякі лідери Заходу і надалі будуть відмовлятися постачати зброю Україні.

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