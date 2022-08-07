Почнуть просто тікати: військовий експерт пояснив, навіщо окупанти замінували Херсон

Росіяни замінували основні об'єкти інфраструктури окупованого Херсона, бо впевнені, що їм доведеться звідти тікати під натиском Збройних сил України, які звільнятимуть місто.

У Херсоні заміновані основні об'єкти критичної інфраструктури - об'єкти електропостачання, водопостачання та газопостачання, повідомила українська розвідка. Російські окупанти це зробили, бо не впевнені в своїх силах і планують тікати, коли ЗСУ підуть у контрнаступ.

Росіяни досі тримають своїх окупантів на правому березі Дніпра біля Херсона

"Виникає питання. Ви зосередили на правому березі Херсонщини дуже велику групу військ. Цієї групи військ достатньо не тільки для того, щоб оборонятися, а й наступати. Недовго, з горем навпіл і сумнівним успіхом, але явно ви маєте намір наступати. Але якщо ви маєте намір наступати, навіщо в Херсоні займаєтеся тим, що зазвичай роблять при відступі? Тобто, у вас немає впевненості в тому, що ваш наступ матиме сенс? Очевидно – так", - зазначив військовий експерт Олександр Коваленко.

Він наголосив, що "командування російських окупаційних військ чудово розуміє, що наступ дуже швидко видихнеться, вони перейдуть до оборони, яка теж видихнеться і почнуть просто тікати".

Вивести свої війська з правого берега на Херсонщині окупанти просто так не можуть.

"Просто взяти і вивести війська з правого берега вони не можуть, треба ж показати опір, нерівні бої "асвабадітєлєй" проти легіонів НАТО, а потім "жест доброї волі"... Кривава показуха серійних маніяків у генеральських погонах вартістю сотні та тисячі життів", - наголосив експерт.

"Заміна" Зеленського, заміновані Херсон та ЗАЕС, звірства в Оленівці та Маріуполі - представник розвідки

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