"Почуємо не лише про Чонгарський міст": у ГУР заінтригували подіями у Криму

Після "бавовни" у Криму, зокрема удару по Чонгарському мосту, логістика для росіян ускладнюється.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За його словами, від самого початку війни росіяни використовували Крим, як важливий логістичний центр.

"Це означає, що логістика для росіян ускладнюється. І з іншого боку, якщо в умовному мості - 8 дірок, то можна зупинити що завгодно. Але щоб швидко і ефективно збільшити потік машин для постачання і забезпечення власного військового контингенту, то необхідно шукати об’їзні шляхи", - каже Юсов.

Представник ГУР зазначає, що "далі буде".

"Тобто, не тільки про ці мости ми почуємо вочевидь", - заявив він.

Андрій Юсов додав, що останні події у Криму свідчать про неспроможність Росії контролювати, чи захистити низку своїх військових об’єктів.

"Це стосується і особового складу. І якщо командування ще приблизно більше, напевно, думати, що воно захищене, то у рядових окупантів настрій скажімо так, не курортний і не туристичний", - резюмував він.

Зазначимо, внаслідок ударів по мостах на Херсонщині, що ведуть до окупованого Криму, українські військові ускладнили логістику російських військ утричі.

За словами начальника начальника Генерального штабу Естонії, передумовою для повернення Криму є перерізання сухопутних шляхів постачання російських військ на півдні та сході.

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