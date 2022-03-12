"Почуйте, будь ласка, в Москві": Зеленський звернувся до росіян та розповів про Мелітополь

"Почуйте, будь ласка, в Москві": Зеленський звернувся до росіян та розповів про Мелітополь

У Мелітополі проти російської окупації вийшли 2 тисячі людей.

Президент України Володимир Зеленський сьогодня, 12 березня, під час брифінгу звернувся до росіян.

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Він, зокрема, навів приклад, що відбувається в українському Мелітополі, як там тисячі людей виходять на протести проти російської окупації, та закликав мешканців Росії так само виходити проти війни.

"В українському Мелітополі, назавжди українському, від самого ранку збиралися наші люди на чергову акцію протесту проти російських військ, проти намагань поставити місто на коліна. Понад 2 тисячі людей на площі. Почуйте, будь ласка, в Москві. Якщо у Мелітополі проти окупації виходять 2 тисячі людей, то скільки має бути у вас проти війни. Щоб було по-чесному, щоб було по-справедливості", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що російські окупаційні війська фактично знищили місто Волноваху.

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