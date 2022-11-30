Поцілили у житлові будинки та стоматологічну лікарню: росіяни не припиняють обстрілювати Херсон

Загарбники періодично гатять по місту з різних видів ракетного та артилерійського озброєння.

Російські окупанти 30 листопада вчергове обстріляли Херсон - поцілили у лікарню та житлові будинки.

Про це в ефірі телемарафону повідомив пресофіцер комендатури оборони Херсона Дмитро Плетенчук.

"Сьогодні вчергове вони поцілили, постраждала чергова лікарня – це обласна стоматологічна поліклініка. І, окрім того, є прильоти по житлових будинках. Наразі інформація щодо постраждалих встановлюється", - зазначив Плетенчук.

Варто зазначити, що 30 листопада під ворожим вогнем також був Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка. Там постраждала будівля закладу — вибито вікна, побито стіни.

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29 листопада російські окупанти завдали удару по обласній клінічній лікарні в Херсоні. В будівлі вибиті вікна.

Нагадаємо, ЗСУ 11 листопада звільнили єдиний обласний центр, який від початку повномасштабної війни вдалося окупувати Росії. Російські окупанти після відступу почали з артилерії обстрілювати Херсон. Ці атаки посилюються.

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