Поцілили в інфраструктуру та житло: в Ізюмі зруйновано 80% будівель

Про це інформує очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



В результаті активних бойових дій інфраструктура та житловий фонд Ізюма зазнав значних руйнувань. За попередніми підрахунками, пошкоджено чи знищено 80% будівель.



Окупанти знищили і спецтехніку що була на балансі комунальних підприємств Ізюму.



«У цьому питанні будемо звертатися по допомогу до територіальних громад Львівщини, Івано-Франківщини, Київщини та інших регіонів. Розраховуємо на підтримку, на жаль, Ізюм чи не найбільше постраждав від окупантів, місто знищене на 80%. Про це знають всі. Тому місцевій владі треба тісніше налагоджувати партнерство», - говорить начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.



Попри значні руйнації та забруднення району вибухонебезпечними предметами, тривають відновлювальні роботи. Однією з перших почала відновлювати свою роботу «Укрпошта». Тепер до деокупованих громад повернулися відділення банків.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" відновлює сполучення з деокупованим Ізюмом.

Додамо, що за інформацією місцевої влади, за час окупації в Ізюмі загинули понад тисячу мирних жителів, ще дві сотні безвісти зникли. Росіяни усі 7 місяців тероризували місцевих, і нині в них лише одне бажання - поховати рідних по-людськи.

Процес ідентифікації може тривати до двох місяців. Зараз тіла ексгумованих зберігають у Харкові. Щойно з’являється інформація про родичів - їх віддають на поховання.

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