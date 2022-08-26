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Поцілили з "Ураганів": окупанти вдарили по громаді на Дніпропетровщині і поранили жінку

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Поцілили з "Ураганів": окупанти вдарили по громаді на Дніпропетровщині і поранили жінку

фото / Валентин Резніченко

Російські війська протягом 26 серпня чотири рази обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровщини. Внаслідок атак поранення зазнала 63-річна жінка.

Окрім того, внаслідок ворожих обстрілів є руйнування житла та виробничих будівель підприємства. 

Про це очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив у Мережі.

"Неспокійний сьогодні день. Російська армія уже чотири рази обстріляла Зеленодольську громаду. Поцілили з "Ураганів" по самому Зеленодольську та Великій Костромці. Поранена 63-річна жінка. Їй надали допомогу. Лікується вдома", – йдеться в заяві голови області.

Він додав, що окупанти також вдарили по Нікопольському району. Масштаби руйнувань там ще з’ясовуються.

Нагадаємо, 26 серпня у селищі Чаплине на Дніпропетровщині попрощалися із двома дітьми, що загинули внаслідок російського обстрілу. Хлопчикам було 6 та 11 років.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1318
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