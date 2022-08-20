Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Подалі від “бавовни”: на виїзді з російського Бєлгорода утворився кілометровий затор

Дата публікації
Перегляди
565
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Подалі від “бавовни”: на виїзді з російського Бєлгорода утворився кілометровий затор

Фото: скриншот з відео

Ймовірно, масовий виїзд мешканців обласного центру, розташованого неподалік українського кордону, викликаний недавніми вибухами на території Бєлгородської області.

Увечері в п’ятницю, 19 серпня, на виїзді з російського міста Бєлгорода утворився величезний затор. 

Про це повідомляє Telegram-канал "БелПлюс", опублікувавши відповідне відео.

Як видно на опублікованих кадрах, з Бєлгорода до міста Строїтель, розташованого на північ від російського обласного центру, скупчилася велика кількість автотранспорту. Відповідно на автотрасі утворилися багатокілометрові затори. 

Ймовірно, рішення людей покинути місто пов'язане з недавніми вибухами на території області.

Як повідомлялося, у Бєлгородській області РФ вночі 18 серпня детонували російські склади зі зброєю. 

Тоді ж з’явилася інформація про вибухи у Старому Осколі, де, ймовірно, вибухнула несправна ракета, яку пускали по Харкову. Місцеві пабліки пишуть, що пожежа виникла біля бази відпочинку "Шоколад" на околицях міста. За іншими даними, пожежа була в районі військового аеродрому.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація