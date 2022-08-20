Подалі від “бавовни”: на виїзді з російського Бєлгорода утворився кілометровий затор

Увечері в п’ятницю, 19 серпня, на виїзді з російського міста Бєлгорода утворився величезний затор.

Про це повідомляє Telegram-канал "БелПлюс", опублікувавши відповідне відео.

Як видно на опублікованих кадрах, з Бєлгорода до міста Строїтель, розташованого на північ від російського обласного центру, скупчилася велика кількість автотранспорту. Відповідно на автотрасі утворилися багатокілометрові затори.

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Ймовірно, рішення людей покинути місто пов'язане з недавніми вибухами на території області.

Як повідомлялося, у Бєлгородській області РФ вночі 18 серпня детонували російські склади зі зброєю.

Тоді ж з’явилася інформація про вибухи у Старому Осколі, де, ймовірно, вибухнула несправна ракета, яку пускали по Харкову. Місцеві пабліки пишуть, що пожежа виникла біля бази відпочинку "Шоколад" на околицях міста. За іншими даними, пожежа була в районі військового аеродрому.

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