"Подальша доля наразі невідома": у Маріуполі від 5 до 10% чоловіків окупанти вивозять до "ДНР"

Окупанти збираються залишити в місті виключно жінок та чоловіків для обслуговування потреб.

Процедура фільтрації у Маріуполі набрала максимальних обертів. У фільтраційних таборах 100% чоловіків після допитів і знущань розділяють з іншими і проводять окремі допити, включаючи інсценування розстрілу.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Фільтрація. Процедура фільтрації набрала максимальних обертів. В фільтраційних таборах та пунктах сто відсотків чоловіків після стандартних фільтраційних знущань (допит, перевірка гаджетів, огляд тіла) розділяють з іншими і проводять окремі допити, включаючи інсценування розстрілу. Загалом можна говорити про те, що від 5 до 10% не проходить фільтрацію і після цього вивозяться в Докучаєвськ та Донецьк. Подальша доля наразі невідома, працюємо", - зазначив він.

Радник мера Маріуполя додав, що частину чоловіків окупанти планують мобілізувати до російського окупаційного корпусу.

"По місту окупанти повідомляють, що з понеділка планується остаточне закриття не тільки міста на в’їзд/ виїзд для всіх, але й буде діяти заборона на переміщення по районах на тиждень. В цей час буде проведено фільтрацію 100 відсотків чоловіків, що залишились в місті. Для того їх буде переміщено в Новоазовськ. За інформацією, частину людей планують мобілізувати до російського окупаційного корпусу, частину через примус відправити на розчистку завалів, а віднесених до неблагонадійних ізолювати. З огляду на всі фактори, окупанти збираються залишити в місті виключно жінок та чоловіків для обслуговування потреб. Ми пов'язуємо це з неможливістю утримувати в місті цивільне населення навіть в мінімально придатних для життях умовах", - повідомив Андрющенко.

Варто зазначити, що місто, яке наразі зруйноване на 95%, перебуває у блокаді російських окупантів від 1 березня, але взяти його під контроль ворогу не вдається. Раніше стало відомо, що у Маріуполі російські загарбники проводять "перепис населення, аби "почистити неблагонадійних".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 52-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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