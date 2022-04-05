Дослідження звільнених містечок поблизу Києва відкривають все нові звірства росіян

В Мотижин знімальна група ТСН прямує разом з групою іноземних журналістів

Назви міст Буча, Ірпінь, Мотижин, Бородянка, Гостомель відтепер назавжди стануть синонімами слів «геноцид» та «злочини проти людства».

Про це йдеться в ТСН.

Дорогою до Мотижина зустрічаються простріляні понівечені автівки - не військові, цивільни. Деякі розчавлені гусеницями танків. Російські танкісти так розважалися – давили машини разом з людьми. Ще прострілені тіла жінок нелюди склали край дороги одне на одне та намагались спалити.

В Мотижин знімальна група ТСН прямує разом з групою іноземних журналістів, аби побачити місце розстрілу сім’ї сільської старости Ольги Сухенко. Її розстріляли з чоловіком, сином, іншими людьми. Це зло, за яке несе відповідальність російська армія, російський уряд, і російські пропагандисти.

Тут, у розстрільній ямі четверо. Ольга разом з сином Олександром та ще двоє людей. П’яту людину, ймовірно, чоловіка Ольги, російські варвари кинули помирати в бетонний колодязь поруч із спаленим будинком. Працює вибухотехнік. Тіла нещасних можуть бути заміновані. «Можуть бути заміновані. Оцей ліс, тут ми знайшли понад 60 закладок і розтяжок», - зазначає начальник відділу вибухотехнічної служби Микола Мурай.

Все це нагадує злочини нацистів під час Другої світової. Слідчі вважають, окупанти ретельно готувались до розстрілу – спеціально трактором викопали яму, аби скинути туди тіла вбитих українців.

А в Бучі журналіст Денис Казанський знайшов вбитою посеред вулиці цілу родину – троє дорослих і троє дітей.

Поліцейські вважають, що в місті розстріляно, вбито, закатовано близько чотирьох сотень мирних людей. І цей рахунок ще не закритий.

Окупанти в місті влаштували катівню. В підвалі санаторію українські силовики виявили п’ять тіл. Сліди катувань, зав’язані за спиною руки, кілька пострілів у голову. Один з місцевих пошуковців, який евакуює тіла, розкрив шокуючу деталь – окупанти шукали по місту військових. І в них був адресних список українських силовиків, які живуть у Бучі.

Поліцейські під об’єктиви камер світових медіа проводять слідчі дії. Світ має знати, що планує зробити з українцями Кремль.

Місця російських злочинів: який вигляд має звільнена від окупантів Буча

За те, на що перетворив місяць російської окупації чудове і затишне містечко Бучу, несуть відповідальність й лідери тих країн, які гальмували вступ України до НАТО. Якби ми потрапили під парасольку колективної безпеки ще у 2008 році, замордовані в Бучі українці залишились би живими, вважає президент України. Володимир Зеленський на власні очі побачив понівечене місто та поспілкувався з тими, хто вижив в окупації. Український лідер обіцяє – в той чи інший спосіб покарання неодмінно знайде тих, хто планував і хто здійснював злочини в Бучі.

«Я думаю, цього разу ми навіть не будемо казати, що Європі не вистачає, щоб покарати злочинців. Ми не будемо робити жодних пауз, щоб знайти всіх злодіїв. Якщо ви не знайдемо цивілізований вихід, наші люди знайдуть нецивілізований вихід», - каже Зеленський.

Передмістя Києва окупували кілька підрозділів росіян. Зокрема шістдесят четверта бригада російської армії. Десятки, якщо не сотні, українців вже сьогодні заявляють, що пошук російських військових злочинців стане сенсом їхнього життя. Навіть якщо на це підуть роки і десятиліття.

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