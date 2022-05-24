"Подарунки полетять по російській армії": Канада передасть Україні 20 тис. артснарядів до M777

Канада передасть Україні 20 тис. артилерійських снарядів до 155-міліметрових гаубиць M777.
За ці "подарунки" Канаді подякував голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
Про це він написав у Мережі 24 травня.
"Канада надсилає Україні 20 тисяч артилерійських снарядів до гаубиць M777. Дякуємо. Ці подарунки полетять по російській армії та допоможуть викинути її з України", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що до України вже доправляють гаубиці M777 в межах допомоги від США.
Ще раніше був опублікований відеозапис, на якому зафіксоване знищення російської самохідної артилерійської установки "Акація" на сході України за допомогою М777.
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