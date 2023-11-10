"Подарунки" від партизанів: у Маріуполі підірвали авто російського окупанта (фото і відео)

Зауважимо, 10 листопада росіяни якраз святкують День поліції.
В окупованому Маріуполі пролунав вибух 10 листопада – було підірвано автомобіль одного з поліціантів російського окупаційного корпусу.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Андрющенко написав у Мережі, що в Маріуполі на проспекті Металургів було підірвано авто одного з поліціантів окупаційного корпусу. Радник міського голови пообіцяв згодом сповістити про деталі.
Водночас "Маріупольский Спротив" заявив про "підарунки" для ворога. Зауважимо, що 10 листопада в Росії святкують День поліції.
Водночас російські пабліки стверджують, що начебто на вулиці Кірова просто горів автомобіль.
До слова, в ГУР Міноборони України повідомили вранці 10 листопада, що в окупованому Криму в результаті вдалої операції було уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ.
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