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"Подарунки" від партизанів: у Маріуполі підірвали авто російського окупанта (фото і відео)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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"Подарунки" від партизанів: у Маріуполі підірвали авто російського окупанта (фото і відео)

Фото з місця підриву авто окупанта в Маріуполі / Фото: "Маріуполь Спротив"

Зауважимо, 10 листопада росіяни якраз святкують День поліції.

В окупованому Маріуполі пролунав вибух 10 листопада – було підірвано автомобіль одного з поліціантів російського окупаційного корпусу.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Андрющенко написав у Мережі, що в Маріуполі на проспекті Металургів було підірвано авто одного з поліціантів окупаційного корпусу. Радник міського голови пообіцяв згодом сповістити про деталі.

Водночас "Маріупольский Спротив" заявив про "підарунки" для ворога. Зауважимо, що 10 листопада в Росії святкують День поліції.

Водночас російські пабліки стверджують, що начебто на вулиці Кірова просто горів автомобіль.

Місце на мапі в Маріуполі, де підірвали авто окупанта / Фото:
Місце на мапі в Маріуполі, де підірвали авто окупанта / Фото: "Маріуполь Спротив"

У Маріуполі підірвали авто поліцейського з окупаційного корпусу 

У Маріуполі підірвали авто поліцейського з окупаційного корпусу 

До слова, в ГУР Міноборони України повідомили вранці 10 листопада, що в окупованому Криму в результаті вдалої операції було уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ.

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Дата публікації
Перегляди
1276
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