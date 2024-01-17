Подарунок Путіну: до виборів президента РФ окупанти намагаються захопити два міста

До президентських виборів у РФ, на яких росіяни прогнозовано проголосують за Путіна, російська окупаційна армія намагатиметься захопити Куп’янськ та Авдіївку, де розташовані важливі транспортні вузли.

Про це розповів офіцер "Легіону Свободи" Леонід Поляков в ефірі телеканалу “Еспресо”.

За його словами, саме на ці напрямки російські окупанти передислоковують військові підрозділи з інших напрямків. Зокрема, за інформацією бійця, з Херсонського напрямку було перекинуто 25-ту бригаду ВДВ.

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“У них кинуті сили передовсім на Авдіївку і на Куп'янськ, частково на Бахмут. Але на Бахмуті зараз, зі слів моїх побратимів з "Легіону Свободи", більш-менш затишшя", - зазначив Поляков.

Він також зазначив, що ворог намагається використовувати важку техніку та піхоту, намагаючись просунутися на трасу, яка виходить від Синьківки на Куп'янськ-Вузловий та відповідно до Куп'янська.

“До Нового року у них була задача захопити весь Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий, тому що там розташований досить серйозний транспортний вузол... Тепер у них буде задача максимальна захопити саме Куп'янськ та Авдіївку принаймні до виборів президента", - пояснив військовий.

Нагадаємо, як повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ 17 січня, на Авдіївському напрямку ЗСУ стримують росіян. які не полишають спроб оточити Авдіївку, завдаючи загарбникам значних втрат. На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму.

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