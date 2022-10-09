"Подарунок Путіну": Словаччина передала Україні ще дві самохдні гаубиці Zuzana-2

Словаччина передала Україні ще дві самохідні артилерійські установки Zuzana-2.

Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у Twitter.

"До 70-річчя ми передали агресору Путіну ще один подарунок. Ще дві нові гаубиці Zuzana-2 надійшли до України", - написав він.

Зазначимо, САУ Zuzana-2 - це подальша модифікація чеської самохідної гаубиці ShKH vz. 77 Dana, яка була прийнята на озброєння армії ще тодішньої Чехословаччини 1977 року. А 1998 року армія Словаччини отримала САУ Zuzana (155-мм/45), яка вважалася глибокою модифікацією Danа за стандартами НАТО. На сьогоднішній день на озброєнні Словаччини перебуває 16 самохідних установок Zuzana.

Після модернізації першої версії САУ Zuzana-2 отримала ствол з довжиною 52 калібри, нову броньовану кабіну для екіпажу, можливість обертання башти на 360 градусів, зменшення кількості команди, яка потрібна для обслуговування, до 3-х осіб, завдяки автоматизації процесів. Перші випробування нова версія пройшла в грудні 2009 року.

Нагадаємо, у червні Україна і Словаччина домовились про передачу Україні 8 самохідних артилерійських установок Zuzana 2.

У серпні міністр оборони Словаччини повідомив, що перші чотири самохідні гаубиці Zuzana, які передала країна, вже опинились у розпорядженні Збройних сил України та готові до розгортання.

Данія, Німеччина та Норвегія профінансують виробництво 16 нових 155-мм самохідних гаубиць Zuzana 2 у Словаччині, які будуть доправлені до України з літа наступного року.

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