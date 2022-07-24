Подарунок Великої Британії: Арестович пояснив, що можуть знищувати дрони-камікадзе

Дрон-камікадзе не просто знаходить ціль, а може спікірувати на неї, у нього в голові вибухівка, і він її підірве.

Велика Британія оголосила про постачання Україні сотень дронів-камікадзе. За словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, наразі не говорять, якого класу їх поставлятимуть.

"Звичайний дрон злітає, розвідує і наводить артилерію, або танки, або наземні війська. А дрон-камікадзе не просто знаходить ціль, а може спікірувати на неї, у нього в голові вибухівка, і він її підірве", - пояснив Арестович під час розмови з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Дрони-камікадзе бувають різними. Наприклад, Switchblade 300 може вразити піхоту, 3-6 осіб. А Switchblade 600 – вже побільше, вони можуть вражати бронетехніку, ППО. На танки їх шкода використовувати, а на ППО, машинне керування, зв'язок, артилерію – саме те. Ми не знаємо, які буде постачати Британія, але сотні – це дуже вагома історія. Якщо в одній стороні зосередити 50 одиниць такої техніки, то можна винести все в нуль: ключові позиції артилерії, командні пункти, машини управління тощо", – розповів Олексій Арестович.

Нагадаємо, раніше Арестович розповів, що росіяни не можуть виконати наказ свого командування. Війська РФ панікують, тому завдають ударів по всій лінії фронту.

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