"Подарунок" від фермерів: у Мелітополі окупантів нагодували отруєною черешнею

У Мелітополі окупанти отруїлися черешнею, яку вкрали у місцевих фермерів.

У Мелітополі Запорізької області місцеве населення чинить героїчний супротив окупантам. Люди, зокрема, відкрито проігнорували святкування "дня РФ", яке влаштували путінські війська в місті, вони таож не беруть російських паспортів і труять окупантів.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Партизанський рух у Мелітополі-це не виключення, це правило. Супротив у Мелітополі поглинає понад 99% всіх мешканців міста, які залишились . Ті останні кроки, які роблять наші жителі міста щодо супротиву, вони повністю ігнорували святкування "дня РФ" у Мелітополі, і як бачив увесь світ у черзі за російськими паспортами вишикувалось аж 15 людей із 70 тисяч, які залишились наразі у тимчасово окупованому місті. Черговий подарунок наші фермери приготували рашистам - нещодавно оброблена черешня, яка викликала масове захворювання у тих рашистів, які крали її у фермерів. І це черговий різновид партизанського руху, супротиву, яке є сьогодні на території Мелітопольського району. Не треба у нас нічого красти, це все вирощувалось сильним трудом наших фермерів", - розповів Федоров.

Нагадаємо, Мелітополь від 26 лютого окупований Росією. Загарбники розвісили російські прапори в місті та привласнили собі магазини. У деяких з них встановлені ціни в рублях.

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