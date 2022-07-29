Податки, кредити та іноземна підтримка: як під час війни стимулювати українську економіку та допомагати армії

Щоб одягти одного українського захисника - потрібно щонайменше п’ятеро робітників у тилу, які будуть сплачувати податки.

Для звільнення тимчасово окупованих територій потрібні не лише танки та ракети, а й надійний тил. Аби одягти та забезпечити одного воїна на фронті, необхідно щонайменше п'ятеро робітників у тилу. Підприємства, фабрики, бізнес - усі, хто сплачує податки, також наближають нашу перемогу.

І якщо в перші місяці повномасштабної війни спостерігався різкий спад майже у всіх сферах економіки, то тепер навіть іноземні компанії повертаються до України.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Всім знайома тара для курячих яєць виготовляється на житомирському комбінаті. Ще тут роблять гофрокартон та коробки з нього. З початком повномасштабної війни продукцію віддавали для пакування продуктів бійцям та жителям заблокованих сіл на Київщині. А ще організували збір допомоги. Начальник відділу збуту підприємства Максим Черних каже, що іноземні клієнти надсилали усе: павер-банки, консерви, засоби гігієни.

“Перша допомога від наших партнерів нам прийшла вже 4 березня. Але найскладніше - то була логістична цепочка, тому що ми працювали майже день і ніч, щоб цю логістику налагодити”, - згадує начальник відділу збуту житомирського картонного комбінату Максим Черних.

Це - інший житомирський завод, який виробляє великогабаритні промислові котли на біопаливі. Перший місяць війни, коли російські передові загони стояли за 30 кілометрів від окружної, вироби заводу - котли з товстостінного металу - служили укриттям.

А ще на заводі почали креслити, варити, різати - усе, що допоможе обороні країни.

Місцева влада пішла назустріч: критично потрібним фахівцям підприємства надала бронь від мобілізації. Адже сьогодні український бізнес сам як на фронті, каже міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

“Фронт, перемога - це не тільки Збройні сили, це і тил. І люди, забезпечені роботою, бізнес, який може заробляти, може допомагати нашим Збройним силам, це в тому числі і відповідальність місцевої влади”, - розповідає житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

Згодом почали відновлювати виробництво. Котлозаводу пощастило - на фоні зростання цін на газ та очікування сурової зими усі шукають альтернативи. Попит на такі котли, що споживають біопаливо, різко збільшився.

“На цей рік ми вже, скажімо, майже завантажені на 100 %, дещо ще ми приймаємо, дещо починаємо робити на наступний рік”, - каже комерційний директор котлозаводу Віталій Ясаков.

Вражали і обсяги виробництва житомирського картонного комбінату. Серед іноземних клієнтів була чи не уся Європа, країни Азії, Ізраїль, навіть Шрі-Ланка. Але - до 24 лютого. Сьогодні підприємство видає в кращому випадку 70% довоєнних потужностей.

Держава не стоїть осторонь, каже економіст Василь Фурман. Утім, страшні бойові дії, падіння ВВП, величезна інфляція спричинили нечуваний колапс майже 40% українських підприємств.

“В нас є програма 5.7.9, в межах якої бізнес може отримати кредити. І під 5 відсотків, і під 7 відсотків, і під 0 відсотків. Держава на перші дні війни спростила систему оподаткування. Тобто там два відсотки, десять мільярдів оборот, тобто це туди попадає, я думаю, дуже багато, майже весь український бізнес”, - пояснює доктор економічних наук Василь Фурман.

Питання, яке фактично не має вирішення - відрахування податків. Приміром, у західних областях, куди перемістилося багато фірм зі сходу, зараз навіть перевиконують місцеві бюджети - чого не скажеш про Харків чи Суми.

“У Львові - круто. В них нема ні падіння орендних плат, ні падіння вартості нерухомості. Тобто все, що є, ну тобто і дуже багато людей, які приїхали зі сходу, вони достатньо багаті люди, вони можуть купити там за досить високими цінами”, - додає Василь Фурман.

Було б справедливо залишити податки у тих регіонах, звідки тимчасово перемістилися підприємства, каже мер Житомира.

“Бо якщо ми кажемо про єдину сильну Україну, я думаю, що місту Чернігову, Сумам і Донецькій, Луганській областям набагато більше потрібні будуть для відновлення ті податки тих підприємств”, - підкреслює Сергій Сухомлин.

В самому Житомирі працює шість переміщених з інших областей виробництв, в області - десятки. Їм активно допомагають: виділяють землі, надають кредити. Добрим індикатором стало те, що до регіону повертаються іноземні компанії: німецькі, італійські, британські. Крім того, почали заходити іноземні інвестори. На котлозаводі - велике замовлення. Цей величезний котел невдовзі поїде до Об'єднаного Королівства.

Це взагалі перше замовлення Великої Британії у підприємства - той випадок, коли увага до України, спричинена війною, викликала цікавість до нашого бізнесу і дійшла до конкретної бізнес-угоди.

Нагадаємо, що у портах Одещини вантажать перші судна із зерном.

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