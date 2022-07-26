Податки та мита повернулися: чи вплине це на ціни імпортних товарів і чи варто готуватись до нової хвилі здорожчання

Останні три місяці імпортна сировина заходила до нашої країни без будь-яких мит і податків, тобто була дешевшою.

Пільговий режим протримався три місяці, а вже у липні імпортери почали в повному обсязі сплачувати податки - ПДВ і мита, а на авто – акцизи, йдеться в ТСН.

Юрій Колонтаєвський керує столичним офісом української компанії з виробництва металоконструкцій та склопакетів. Каже, усе з чого складається вікно - нині дорогий імпорт. «Ця сировина надходила з Маріуполя. Зараз вся сировина йде з ЄС, це найдорожча частина вікна. Найбільші поставки скла саме М1 - були з Білорусі - це «Гомєльстєкло». Зараз сто відсотків скла йде з країн ЄС», - каже Юрій Колонтаєвський.

Однак, коштовним закордонний товар був не завжди. Останні три місяці імпортна сировина заходила в нашу країну без будь-яких мит і податків, тобто дешевше. «Ми закупили скло за вартістю нижче на 20%, це значно допомогло при формуванні вартості продукції з початком війни», - пояснює Юрій.

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Безмитний режим, який встановила українська влада з початком широкомасштабної війни, врятував не тільки це підприємство. А ще й дозволив попередити дефіцит товарів у магазинах. Згадати лише, як швидко заповнились полиці супермаркетів імпортними продуктами у березні і квітні. «Рішення про надання цієї пільги воно також було пов’язано зі спрощенням роботи митниці. Для того, щоб всім було легше завозити необхідну продукцію оскільки тоді це було завдання номер один», - зазначає заступник міністра економіки України Тарас Качка.

Заради уникнення дефіциту держава відмовилась від найбільшого джерела доходів - ПДВ та мита на імпорттні товари. І втратила понад 100 мільярдів гривень. Левова частина цієї суми - захована в ось цій довжелезній авточерзі.

Решта в мобільних телефонах, помідорах, тракторах, свинині та автошинах. Але тепер вільний в’їзд заборонили. Перша і найголовніша причина - бюджету хронічно не вистачає коштів. «Нашу армію ми маємо самостійно утримувати за рахунок наших податків, тому що жодна країна світу, наші партнери-донори жодної копійки допомоги, яку нам дають, не спрямовують на підтримку нашої армію. Власну армію ми маємо утримувтаи самі», - зазначає міністр фінансів України Сергій Марченко.

У довоєнному плані імпортні податки в липні мали принести скарбниці майже сорок мільярдів гривень. Замість цього отримаємо половину - і це вже добре, вважають у Мінфіні. «Я вважаю, що це правильна позитивна історія, яка допомогає нам наповнювати бюджет і захищатинаш внутрішній бізнес. Мита і ПДВ не просто так придумали, це захист вітчизняного ринку», - нагадує міністр фінансів.

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Однак, за все в результаті платить кінцевий споживач. «Ризики роблять ціну такою максимально надутою. Для споживача нормалізація в економіці призведе до того, що ціни не будуть стрибати. Тут не діє арифметика, що от відновили імпорт - будуть рости ціни», - переконує заступник міністра економіки України Тарас Качка.

Утім із цією логікою не зовсім погоджуються на виробництві металопластикових вікон. «Скасування мит нівелювало і допомогло ринку ковтнути нову ціну. І ми здорожчали, але не так як могли б, а більш-менш плавно. Але повернення мит до того ми дійдем, що ми будемо здорожчувати продукцію», - кажуть на виробництві.

Імпортні товари, звичайно, можуть здорожчати. Однак, зараз здебільшого вартість диктує товщина гаманця покупця. Хапаєм з полиць те, на що є гроші. І тут вже імпортери мають усвідомлювати - якщо задиратимуть цінники, їхні товари так ніхто купувати не стане.

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