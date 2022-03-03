Податкові ослаблення для бізнесу в умовах війни: Верховна Рада прийняла закон

Податкові ослаблення для бізнесу в умовах війни: Верховна Рада прийняла закон

У період воєнного стану не здійснюватимуться жодні перевірки.

Сьогодні, 3 березня, Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому законопроєкти №7121-1 і №7125 щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану.

Про це повідомив голова Податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

Головне:

тепер бізнес може подавати звіти та інші документи через 90 днів після припинення чи скасування воєнного стану;

у період воєнного стану не здійснюватимуться будь-які перевірки щодо своєчасності та повноти подання звітів чи документів звітного характеру;

платники у разі неможливості виконання своїх обовʼязків звільняються від відповідальності;

податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються;

операції з добровільної передачі коштів, товарів, у тому числі підакцизних, надання послуг на користь ЗСУ та підрозділів територіальної оборони, без попереднього або наступного відшкодування їх вартості, не вважаються операціями з реалізації для цілей оподаткування;

врахування у складі витрат у повному обсязі коштів та майна, що передається ЗСУ та іншим підрозділам;

сума відшкодування вартості пального, витраченого при наданні послуг з перевезення для забезпечення потреб ЗСУ та підрозділів територіальної оборони, не включається до складу оподатковуваного доходу фізичних осіб, які надають такі послуги;

подовжується дія ліцензій на виробництво підакцизної продукції.

Нагадаємо, Комітет Ради одноголосно підтримав закон про націоналізацію російського майна.