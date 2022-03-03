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Податкові ослаблення для бізнесу в умовах війни: Верховна Рада прийняла закон

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Податкові ослаблення для бізнесу в умовах війни: Верховна Рада прийняла закон

Право на владу

У період воєнного стану не здійснюватимуться жодні перевірки.

Сьогодні, 3 березня, Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому законопроєкти №7121-1 і №7125 щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану.

Про це повідомив голова Податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

Головне:

  • тепер бізнес може подавати звіти та інші документи через 90 днів після припинення чи скасування воєнного стану;
  • у період воєнного стану не здійснюватимуться будь-які перевірки щодо своєчасності та повноти подання звітів чи документів звітного характеру;
  • платники у разі неможливості виконання своїх обовʼязків звільняються від відповідальності;
  • податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються;
  • операції з добровільної передачі коштів, товарів, у тому числі підакцизних, надання послуг на користь ЗСУ та підрозділів територіальної оборони, без попереднього або наступного відшкодування їх вартості, не вважаються операціями з реалізації для цілей оподаткування;
  • врахування у складі витрат у повному обсязі коштів та майна, що передається ЗСУ та іншим підрозділам;
  • сума відшкодування вартості пального, витраченого при наданні послуг з перевезення для забезпечення потреб ЗСУ та підрозділів територіальної оборони, не включається до складу оподатковуваного доходу фізичних осіб, які надають такі послуги;
  • подовжується дія ліцензій на виробництво підакцизної продукції.

Нагадаємо, Комітет Ради одноголосно підтримав закон про націоналізацію російського майна.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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