“Податок Путіна” для американців і “претензія” литовського депутата щодо Смоленська: головні новини ночі 11 червня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
П'ять головних подій ночі 11 червня:
- Президент США Джо Байден заявив, що рекордна за 40 років інфляція в країні зумовлена так званим “путінським податком”. Читати далі –>
- Депутат литовського сейму Матас Малдейкіс запропонував розірвати Полянівський мирний договір 1634 року, укладений між Росією та Річчю Посполитою. Читати далі –>
- До Міністерства закордонних справ Естонії викликали посла Росії Володимира Липаєва, щоб "засудити нещодавній виступ президента Путіна". Читати далі –>
- На війні проти російських окупантів загинув військовий кореспондент Олексій Чубашев. Читати далі –>
- Депутатці Маріупольської міської ради, яка добровільно пішла на співпрацю з окупаційною адміністрацією РФ, заочно повідомлено про підозру у державній зраді. Читати далі –>
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