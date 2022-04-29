Подекуди кількість жертв встановити неможливо: Росія продовжує вбивати мирних жителів Донеччини

У Донецькій області російські окупанти продовжують вбивати мирних українців.

29 квітня зафіксували смерть 4 людей, проте точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі наразі неможливо встановити.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він зазначив, що за 29 квітня росіяни вбили 2 мирних мешканців Донеччини: у Времівці і Шандриголовому. Ще четверо людей дістали поранення.

"Крім того, медичну допомогу у Донецькій області було надано шістьом пораненим на Луганщині. Також вдалося уточнити інформацію щодо 2 загиблих у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо. Кожен росіянин заплатить за свої злочини!", - наголосив Кириленко.

Нагадаємо, РФ може готувати провокацію на Кримському мосту або намагається розвантажити його для перекидання військ.

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