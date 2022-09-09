“Не залишилося жодного вцілілого будинку”: голова ОВА розповів про звільнені населені пункти Харківщини

Окремі населені пункти на деокупованій території Харківської області зруйновані повністю, інші потребують відновлення інфраструктури та розмінування.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повернувся із звільнених ЗСУ територій і розповів про жахливі наслідки окупації в окремих населених пунктах.

Про це він говорив у прямому ефірі під час телемарафону "Єдині новини" в ефірі ТСН.

“Я нещодавно повернувся із деокупованих територій, де окремі населені пункти звільнили наші Збройні сили лише вчора, і деякі, на жаль, зруйновані повністю. Практично не залишилося жодного вцілілого будинку, людей там наразі немає, тому що проживати там фактично неможливо”, - повідомив Олег Синєгубов.

За його словами, люди, які залишилися проживати під окупацією весь цей час перебували в жахливих умовах.

“Наші правоохоронні органи продовжують фіксувати ті злочини, які російські окупанти чинили на тих територіях”, - зауважив він.

Синєгубов підкреслив, що у тих населених пунктах, де продовжують проживати тисячі людей, необхідно оперативно ухвалити рішення щодо ремонту критичної інфраструктури та її відновлення, оскільки в місцевих мешканців немає ані електропостачання, ні газопостачання, ні водопостачання, ні мобільного зв’язку.

“Усі ці місяці люди перебували у жахливих умовах. Усі лінії життєзабезпечення ми повинні відновити”, - наголосив він.

Також голова ОВА закликав тих, хто виїхав із окупованих територій не поспішати із поверненням до своїх домогосподарств, оскільки деокуповані території потребують масштабного розмінування.

“Заміновано дуже велику кількість домогосподарств, під’їзні шляхи, узбіччя. Для наших військових, рятувальників та правоохоронців залишився ще досить великий обсяг роботи”, - зауважив Синєгубов.

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