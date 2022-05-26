"Подекуди ворог сильно переважає": Зеленський розповів про складну ситуацію на сході

На сході України відбуваються жорстокі бої. ЗСУ відбивають постійні наступи російських окупантів.

Президент Володимир Зеленський розповів, що подекуди ворог переважає кількістю техніки та військової сили.

Про це головнокомандувач сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

"Збройні Сили України, наша розвідка та всі, хто захищає державу, протистоять надзвичайно жорсткому наступу російських військ на сході. Подекуди ворог сильно переважає – технікою, кількістю солдатів", - повідомив Зеленський.

Також президент наголосив, що влада РФ дозволила брати на контрактну службу людей старшого віку. Це значить, що до України поїде воювати ще певна кількість російських військових. Отже потрібен буде час, аби вигнати ворога з української землі.

"Російська влада ухвалила показове рішення – вони дозволили брати на контрактну службу людей старшого віку. Тобто молодих їм уже не вистачає, але бажання воювати все ж таки зберігається. Ще потрібен час, щоб відбити у них це бажання", - додав Зеленський.

Нагадаємо, у цьому ж таки відеозверненні Володимир Зеленський заявив – ті, хто радить Україні щось віддати Росії, ці "великі геополітики" завжди не хочуть бачити звичайних людей, які живуть на цих територіях.

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