"Подібні дії є частиною деокупації": облрада прокоментувала стрілянину в Новій Каховці

У Новій Каховці пролунали інтенсивні вибухи та звуки

Правобережжя Херсонської області поки залишається під контролем росіян. У тимчасово окупованій Новій Каховці напередодні пролунали інтенсивні постріли та вибухи.

Про це повідомив в ефірі 24 Каналу заступник Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Він розповів, що на прохання українських військових, зараз варто зберігати інформаційну тишу. Утім, якщо ЗСУ вважатимуть доцільним, вони прокоментують цей інцидент.

Попри це, Соболевський зазначив, що йдеться не лише про вогневий контроль, що українські війська перебувають по лівому березі в різних форматах.

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"Подібні дії є частиною деокупації усієї території Півдня. Те ж саме відбувалося і на правому березі Херсонщини до його звільнення.", наголосив Соболевський. Те ж саме відбувалося і на правому березі Херсонщини до його звільнення.

Раніше російський диктатор Володимир Путін прибув на окуповані території Луганщини та Херсонщини, пишуть ЗМІ.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував візит російського диктатора Путіна на окуповані території.

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