"Поділився баченням нашої Перемоги": напередодні Рамштайну Залужний поспілкувався з генералом Каволі

Перемога України означатиме не тільки звільнення її територій, але й створення таких умов і таких Збройних Сил, які не дадуть росіянам змоги будь-коли у майбутньому напасти на нашу державу, уточнив Головнокомандувач ЗСУ.

Напередодні засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поспілкувався телефоном з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це головнокомандувач ЗСУ повідомив у Facebook.

"Обговорили питання постачання міжнародної військової допомоги Україні та підготовки наших підрозділів на території країн-партнерів. Поділився оцінками оперативної обстановки на фронті російсько-української війни і планами стосовно подальших дій", – написав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що подякував генералу Каволі "за глибоке розуміння ситуації", а також поділився своїм баченням української перемоги.

"Перемога України означатиме не тільки звільнення її територій, але й створення таких умов і таких Збройних Сил, які не дадуть росіянам змоги будь-коли у майбутньому напасти на нашу державу", – уточнив Залужний.

Фото: Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний

Нагадаємо, нова зустріч партнерів Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" запланована на 14 лютого в штаб-квартирі НАТО.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що на новому засіданні у форматі "Рамштайн" буде "багато цікавих речей" для України.

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