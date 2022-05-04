"Поділяємо ваші переживання": у ЗСУ створили єдину базу загиблих, зниклих безвісти та полонених десантників

"Поділяємо ваші переживання": у ЗСУ створили єдину базу загиблих, зниклих безвісти та полонених десантників

У командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ створили чітку систему надання даних щодо тих військовослужбовців, хто загинув, зник безвісти або потрапив у полон.

Рідні військовослужбовців зможуть отримати важливу інформацію.

Про це повідомляє пресслужба командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

Ця система базується на сповіщенні Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки про смерть (загибель) військовослужбовця виключно після отримання достовірної інформації про смерть (загибель) та підтвердження інформації щодо евакуації тіла загиблого.

У випадку наявної інформації щодо загибелі військовослужбовця, але при цьому відсутності тіла загиблого, зникнення військовослужбовця в бойовій обстановці – він обліковується, як зниклий безвісти (до встановлення місця знаходження тіла загиблого чи місця перебування військовослужбовця) та надається до ТЦК та СП сповіщення з формулюванням "зник безвісти".

Якщо встановлено факт перебування військовослужбовця в заручниках (полоні) – надається до ТЦК та СП сповіщення з формулюванням "потрапив у полон".

У командуванні також відзначили, що списки особового складу, який зник безвісти або потрапив в полон – уточнюються щоденно. Списки наших військовополонених щоденно надаються до відповідного органу, який безпосередньо займається обміном військовополонених встановленим порядком.

"Ми поділяємо ваші переживання та робимо усе можливе для збереження життя та здоров’я ваших військовослужбовців. Лише спільними зусиллями ми здобудемо перемогу та захистимо Україну від російських окупантів", - наголосили в пресслужбі.

Нагадаємо, що протягом доби, 4 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили дві атаки.