"Подивимося, чи здатні у Москві почути": Зеленський розповів про гуманітарний груз до Маріуполя

"Подивимося, чи здатні у Москві почути": Зеленський розповів про гуманітарний груз до Маріуполя

Колонна вже близько.

Сьогодні, 13 березня, до Маріполя повинні доправити гуманітарний вантаж. Колонна вже близько.

Про це під час звернення повідомив президент України Володимир Зеленський.

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"Україна бореться героїчно. Уже майже 125 тисяч людей ми вивезли гуманітарними коридорами на безпечну територію. Сьогодні ключове завдання Маріуполь. Наш гуманітарний вантаж, наша гуманітарна колона за 2 години від Маріуполя. Всього лише 80 км. Ми робимо все, щоб здолати опір окупантів, які блокують навіть священників православної церкви. Вони супроводжують цей важтаж – їжу, воду, медикаменти. 100 т найнеобхіднішого Україна відправила своїм громадянам. Усі дипломатичні зусилля, щоб вантаж дійшов. Подивимося, чи здатні у Москві почути", - сказав він.

Зеленський додав: "Розуміємо, всім українцям зараз дуже важко, усім 40 мільйонам. Але ми переможемо, і це 100%".

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що за 18 днів в Україні російські окупанти втратили більше ніж в обох чеченських війнах.

ТСН.ua

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