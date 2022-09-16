Подивимося, чим він у них закінчиться: Путін вперше прокоментував успішний контрнаступ ЗСУ

Російський диктатор Володимир Путін, який 24 лютого цинічно напав на Україну, нарешті прокоментував блискучий контрнаступ ЗСУ.

Очільник Кремля Путін вкотре погрожує Україні. Він заявив, що не має наміру зупиняти так звану "спецоперацію" на території України і "подивиться, чим закінчиться" контрнаступ української армії.

Про це очільник Кремля сказав під час брифінгу на саміті Шанхайської організації співробітництва, пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Ми бачимо активність на різних напрямках. Київська влада оголосила про те, що вона розпочала активну контрнаступальну операцію. Ну, подивимося, чим вона в них закінчиться", - сказав кривавий "фюрер".

Варто зазначити, що у Міністерстві оборони РФ втечу своїх військ з Харківської області пояснили так званою операцією "згортання". Як заяляють у Росії, начебто військове керівництво РФ вирішило "перегрупувати" свої підрозділи у районах Балаклії та Ізюму "для нарощування зусиль на Донецькому напрямку".

Тим часом Збройні сили звільнили майже всю Харківську область від російських злочинців. За уточненими даними Офісу президента, Збройні сили звільнили від ворога 421 населений пункт.

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